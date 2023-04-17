Canlı yayın açıp hava atmak için ateş etmişti: Firari şüpheli yakalandı

SUÇ KAYDI KABARIK

Konuyla ilgili firari şüpheli Emre D'nin ise bugün sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 51 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Ayrıca 2 adet de aranmasının olduğu öğrenildi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Canlı yayın açıp hava atmak için ateş etmiş