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Giriş Tarihi: 17.4.2023

Gençleri Meclis’te en iyi şekilde temsil edeceğim

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Gençleri Meclis’te en iyi şekilde temsil edeceğim
Türkiye'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin SABAH'a duygularını anlattı: Başkan Erdoğan ile Ankara'da görüştüm. Beni 40 yıldır tanışıyormuş gibi hissettirdi. Çok samimiydi. Cumhurbaşkanımızla büyüdüm. Şimdi kendisinin gösterdiği hedefler doğrultusunda siyaset yapıyorum. Gururluyum. Arkadaş gibi sohbet muhabbet ettik. Bana gençler hakkında nasihatler verdi. Gençler ve kadınlarımız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında konuştuk. Ben de Cumhurbaşkanımızın nasihatlerine uyacağım. Gençleri mecliste en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyorum. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. İzmir'de destan yazacağız" dedi.
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Gençleri Meclis’te en iyi şekilde temsil edeceğim
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