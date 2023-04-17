HDP’li Serhat Eren’den terör örgütü elebaşı Öcalan’a özgürlük talebi

HDP'Lİ SERHAT EREN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili adayı olan Serhat Eren, terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük talep etti.



Eren, skandal açıklamalarına şu ifadelere yer verdi:



"Kürt sorunun meclis zemininde çözülmesi için çaba içerisinde olacağız. Kürt sorunun çözümünde adreslerden biri de, en önemli aktör de Öcalan'dır. Öcalan'ın tecritinin mutlaka kalkması gerekiyor. Bu seçim AK Parti-MHP faşizmi ile hesaplaşacağımız bir seçimdir"