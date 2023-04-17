HDP’li Serhat Eren’den terör örgütü elebaşı Öcalan’a özgürlük talebi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kapalı kapılar ardında verilen vaatlerde gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Ortak aday açıklanana kadar gizli ittifak olarak anılan HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesiyle birlikte artık açık açık tarafını belli ediyor ve gizli görüşmeleri ifşa ediyor.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı.
Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ise Kandil tarafından memnuniyetle karşılandı. Terör örgütü elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi isimler Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaştı. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." ifadelerini kullanmıştı.
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PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, "Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır" derken, Sabri Ok ise "100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız." imasında bulunmuştu.
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HDP'Lİ SERHAT EREN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK TALEBİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili adayı olan Serhat Eren, terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük talep etti.
Eren, skandal açıklamalarına şu ifadelere yer verdi:
"Kürt sorunun meclis zemininde çözülmesi için çaba içerisinde olacağız. Kürt sorunun çözümünde adreslerden biri de, en önemli aktör de Öcalan'dır. Öcalan'ın tecritinin mutlaka kalkması gerekiyor. Bu seçim AK Parti-MHP faşizmi ile hesaplaşacağımız bir seçimdir"