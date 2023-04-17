İçişleri Bakanı Soylu Turgut Özal’ı 30.yılında dualarla andı

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 30.ölümyıldönümü nedeniyle anıt mezarında bir tören daha yapıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman soylu ile birlikte Ak Parti İstanbul İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy ve Ak Parti 2.Bölge Milletvekili adayı Ecrin Nazlı İnan, ve vatandaşlar katıldı.

Anıt mezarındaki tören Hafız Mehmet Erdoğan'ın kuranı-ı Kerim tilaveti okunması ile başladı. Törende konuşan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ,"Ülkemize Cumhurbaşkanlığı yapan iyi ve güçlü bir devlet adamıydı. İyi ve güçlü işlerin altında Turgut Özal'ın imzası olmuştur"dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Turgut Özal'ın anıt mezarına çelenk ve karanfil bırakarak, "Türgut Özal bir hizmet ve millet adamıdır Seneyi devriyesinde yine mezarı başındayız. Rahmetli Özal Türkiye'nin yetiştirdiği Ülkemiz ve milletimiz tarafından çok sevilen bir evladıdır. Türkiye'de bir darbenin olgunlaşmasını bekleme endişesini yaşamıştır.Seçimdn bir gün önce bu adama oy vermeyin dediler. Rahmetli Menderesin açtığı yolda hizmetleriyle yürüdü. Köprüleri gemileri yaparak Türkiyeye teknolojiyi getirerek ülkemizi dış dünyaya açmıştır. Tehditlere rağmen Menderese ve Cumhurbaşkanımıza da yapıldığı gibi hizmetten vazgeçmeyip eserlerini yarınlara bıraktı. 21.Asırda ülkemizin kilometre taşlarında Turgut Özal'ın izleri vardır., Milletimizle devleti buluşturdu. Bu gece mübarek kadir gecesinde Rahmetli Turgut Özal'da vardır.Dalgalara karşı kürek çeken ve iftiralara rağmen hizmetlerine devam eden liderler arasında Menderes ve Cumhurbaşkanımız gibi Turgut Özal'da vardır." diye knouştu İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet dua okuyarak mezara karanfil bırakıp Turgut Özal'a rahmet dilediler.