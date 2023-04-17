İyi Parti İzmir’de mektup çatlağı büyüyor... İl başkanı hesaplaşıyor!

"AÇIKÇA HEDEF GÖSTERİLDİ"

"Bunun manipülasyon yaratmak amaçlı olması ve kimlerin nemalandığı gerçeğini bir yana koyarsak; il Başkanının böylesi önemli bir seçimin arifesinde bu tarzda bir yazıyı kaleme alması, İzmir'in dört büyük ilçesinin başkanını açıkça hedef göstererek ve hiçbir delile dayanmayan asılsız ithamlarla suçlaması kabul edilemez bir durumdur." Dedi.

"DESTEK VERMEYEN İLÇE BAŞKANLARI İLE HESAPLAŞMA"

"Kongre sürecinde mevcut il yönetimine destek vermeyen ilçelere karşı gösterilen düşmanca tavırlar, parti disiplinine uymayan davranışlar ile bu ilçeler aleyhine faaliyet gösteren kişilerin il yönetiminde üst düzey görevlere getirilirken seçimin kazanılmasına destek olan kişi veya kişilere ayrıcalıklar tanındığına da ne yazık ki şahit oluyoruz. İzmir' de amacın birlik ve beraberlik sağlamak yerine hala kongrede kendine destek vermeyen ilçe başkanları ile hesaplaşma zihniyetinin sürdürüldüğünün en son olarak kanıtı da bu niyet mektubu olmuştur."