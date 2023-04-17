Kadir Gecesi 50 bin kişilik iftar, Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi

Her yıl geleneksel olarak on binlerce İstanbulluyu ramazan sofrasında buluşturan Üsküdar Belediyesi bu yıl organizasyonu asrın felaketini yaşayan depremzedeler için düzenledi. Deprem sonrası Üsküdar'ın yanı sıra İstanbul'un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen iftarda bir araya gelme imkanı buldu.

50 binden fazla vatandaşın buluştuğu iftar sofrası Üsküdar Meydanından başlayarak Harem'e kadar uzandı. Ramazan'ın en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi'nde binlerce depremzede ve İstanbullu tek sofrada, aynı anda iftar yaptı. Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı eşliğinde gerçekleşen iftarda zengin seçenekli bir menü sunuldu. Menü, mercimek çorbası kavurma, nohutlu pilav, tulumba tatlısı, sütlaç, hurma, ekmek, su ve ayrandan oluştu.

İftar yemeği için 10 ton dana eti, 5 ton pirinç, 1,5 ton nohut, 2 ton tereyağı , 2 ton sıvıyağ , 1 ton hurma , 5 ton tulumba tatlısı, 3 ton mercimeğin yanı sıra kuru soğan, patates,h avuç gibi sebzeler de kullanıldı. İftar sırasında 12 yemek istasyonunda yaklaşık 300 aşçı ve servis elemanı görev yaptı.

Kadir gecesi 50 bin kişilik iftara ev sahipliği yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen depremzede vatandaşların evleri yapılana kadar misafirleri olacaklarını belirterek şunları söyledi: ''Türkiye'nin kalbi bu akşam burada atıyor. Devlet – millet el ele çok güzel bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Melekler saf saf yer yüzüne inerken dualarımız da göğe yükselecek bu akşam. Biz kendi için ne istiyorsa kardeşi için, ülkesi için de onu isteyen bir topluluğun parçasıyız. Bu akşam dualarımız ülkemiz için, milletimiz içindir. Üsküdar'da biz yıllardır bu kardeşlik sofralarını kuruyoruz. İstanbul'un her yerinden insanlarla bir araya geliyoruz. Yeri geliyor meraklı batılı turistlerle bu sofrada yemeğimizi paylaşıyoruz. Türk milleti kimdir, Türkiye nasıl bir ülkedir sorularının cevabı işte bu sofradadır. Bu yıl bu soflalarımızı deprem bölgesindeki kardeşlerimizle paylaşmak için bölgeye kaydırmıştık. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile her il ve ilçe belediyemizin birer kardeş belediyesi var. Biz de depremin ilk günü itibariyle Hatay İskenderun'da milletimizin hizmetindeyiz. Gerek aşevlerimiz gerekse kurduğumuz konteyner kent ile şimdiden başlayıp devam eden deprem konutları bitene, insanlar evlerine yerleşene kadar orada olacağız. Son yüzyılın gördüğü en büyük doğal afeti Sn. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, milletimiz üzerindeki derin tesiri ve güçlü, organize devlet yapımız başta olmak üzere, milletimizin hamiyetperver yönü ile Allah'ın izniyle hızla atlatıyoruz.''