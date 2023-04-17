Libya'da seçimler için Türkiye devrede! "Adil, hür ve şeffaf" seçim vurgusu

Libya'da devam eden siyasi diyalog sürecini aktif bir şekilde destekleyen Türkiye, Libya halkının meşru demokratik haklarını kullanmak suretiyle ülkenin birlik ve bütünlüğünü tekrar tesis etmesi için çabalıyor. Önümüzdeki dönemde Libya ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde stratejik ilişkilerin ilerletilmesi hedefleniyor.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN 3 KRİTİK GÖRÜŞME
Türkiye'deki seçim gündemine rağmen Libya konusu dış politikada sıcaklığını koruyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri'yle görüşerek güncel gelişmeleri ele aldı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin Ankara ziyaretinde Libya önemli bir başlık oldu. Ankara ve Kahire Libya konusunda ortak irade sergileyerek halkın iradesini yansıtacak bir hükümetin kurulması ve Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikir olduklarını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu'nun Libya'da önemli bir aktör olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesinde de Libya konusu gündeme geldi.
ANKARA TÜM SİYASİ SÜREÇLERİ DESTEKLEDİ
Türkiye Libya'nın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması için 2011'den bu yana ülkedeki anlaşmazlıkların diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözüme kavuşturulması için BM öncülüğünde yürütülen tüm siyasi süreçlerin aktif destekçisi oldu.
23 Ocak 2022'de Geçici Başbakan Abdulhamid Dibeybe, ertelenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılmadan önce bir anayasa oluşturulması çağrısında bulundu. Bir ay sonra, 22 Şubat'ta Dibeybe, seçimleri Haziran 2022'de düzenleme planını açıkladı. Daha sonra 2022'nin sonunda seçim yapılmasını önerdi. Libya'da henüz seçim gerçekleştirilemedi.