Libya'da seçimler için Türkiye devrede! "Adil, hür ve şeffaf" seçim vurgusu

ANKARA TÜM SİYASİ SÜREÇLERİ DESTEKLEDİ

Türkiye Libya'nın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması için 2011'den bu yana ülkedeki anlaşmazlıkların diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözüme kavuşturulması için BM öncülüğünde yürütülen tüm siyasi süreçlerin aktif destekçisi oldu.

23 Ocak 2022'de Geçici Başbakan Abdulhamid Dibeybe, ertelenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılmadan önce bir anayasa oluşturulması çağrısında bulundu. Bir ay sonra, 22 Şubat'ta Dibeybe, seçimleri Haziran 2022'de düzenleme planını açıkladı. Daha sonra 2022'nin sonunda seçim yapılmasını önerdi. Libya'da henüz seçim gerçekleştirilemedi.