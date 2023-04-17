SON DAKİKA | İstanbul Finans Merkezi açılıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dünyanın en büyük şehirleri arasında yer alan İstanbul'u yine dünyada ekonomi ve finans alanında en önde gelen şehirleri arasına sokacak İstanbul Finans Merkezi açılıyor. Açılışta Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Finans ve ekonomi camiamızın kıymetli temsilcileri, çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün sizlerle finans sektörümüz açısından stratejik önemde bir açılışla sizlerle birlikteyiz.

Bu yıl 6 şubat depremlerinin gölgesinde idrak ettiğimiz ramazanı dolu dolu değerlendirmenin gayretindeyiz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ihmal etmeden yatırım hamlelerimize hız veriyoruz. Milletimizi hayalleriyle buluşturmayı sürdürüyoruz.

Bugün de Türkiye'yi bir üst lige çıkartacak İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabını açıyoruz. Ülkemizi yatırım, istihdam yollarıyla büyütme üzerine kurulu ekonomi modeliyle hedeflerimizi bir üst seviyeye taşıdık. İnşallah İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getireceğiz demiştik ve getirdik. Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız dedik karşımıza çıktılar, Ziraat ve Vakıfbank için de aynı şeyi yaptılar. Türkiye'nin finans tarihinde neler olduğunu bilmiyor. İstanbul tarihte nasıl finans merkeziyle bu görevini yeniden üstleniyor. İStanbul Finans Merkezi Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini gerçekleştirmek için oluşturalan bir projedir. Toplam 65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemiz ve dünyanın en prestijli projeini hayata geçirdik.

İFM, 21 ofis binasıyla, AVM'siyle, kongre merkeziyle, oteliyle ve otoparkıyla iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap verecektir. İstanbul'un Anadolu yakası da ayrı bir zengiliğe kavuşmuştur. İFM, yerli ve yabancı yatırımcıların faaliyetleriyle ülkemize ekonomik anlamda önemli kazançlar sağlayacaktır.

Tüm bunların yanı sıra, İFM, yatırım çekme potansiyelimizi de artıracaktır. Büyük altyapı projelerinin finanasmanı ile finansal istikararın devamlılığını sağlyacaktır.

Yakında, milli findek strateji belgemizi de kamuoyumuz ile paylaşacağız. Ülkemize tüm bu katkıları yapacak merkezimiz 10 yıllık bir emeğin ürünüdür. Bu merkezin asıl değeri önümüzdeki yıllarada daha net anlaşılacaktır.