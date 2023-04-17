Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den İstanbul’da iftar programında açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da iftar programında açıklamalarda bulunuyor.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalaından satır başları...
Seccadeye ayakla basana hoş görüyle bakılmaz. Ayakkabısıyla seccadeyi kirletenlerin zoru görünce, görmedim, üzgünüm, pardon, demeleri bir işe yaramaz
Siyasi bir cehilin milli haklarımıza manevi hassasiyetlerimize sahip çıkması absürd bir beklentidir.
Temiz parayı uyuşturucu tacirlerinden alacağını söyleyen birinin ciddiye alınır tarafı yok.