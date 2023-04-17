TCG Anadolu’ya ilk gün ziyaretçi akını

TCG Anadolu ilk günde 8720 kişi tarafından ziyaret edildi. TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan SİHA, LCV çıkarma gemisi, helikopterler ve zırhlı araçları görmek isteyenler için gemi, Fatih'te bulunan limanda 23 Nisan 18.00'a kadar ziyaretçilere açık olacak.