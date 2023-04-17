Yeni Hatay yükselıyor

Çevre, şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum Hatay'ın Altınözü ilçesinde temelleri atılan 364 yeni konutun videosunu paylaşarak, "1 yıl sabredeceğiz, çok çalışacağız. Şehirlerimizi kendine özgü evleri, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle; tüm renkleriyle afetlere karşı daha dirençli haliyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay TOKİ'de son durum" dedi. Videoda inşaatın yükseldiği görüldü.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Kırıkhan'daki incelemelerinde "Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte, mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz" demişti.