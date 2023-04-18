2008 Güngören saldırısının faili Hüseyin Türeli Kuzey Irak’ta öldürüldü

İstanbul Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesinde 27 Temmuz 2008'de 10'ar dakika arayla gerçekleşen iki ayrı patlamada biri hamile kadın 17 kişi yaşamını yitirmiş, 90 kişi yaralanmıştı. Saldırı sonrasında düzenlenen operasyonla yakalanan 9 kişinin yargılaması İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılmış, 2 sanığa "devletin birliğini bozmaya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Sanıklardan biri beraat etmiş, 6 sanık ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı.

Yaşanan olayın üzerinden 15 sene geçti ve olayın faillerinden olduğu bilinen ancak yurtdışına kaçan Hüseyin Türeli'den ses yoktu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Güngören'de 2008'de hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda biri doğmamış bebek, 17 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinden olan Hüseyin Türeli, Kuzey Irak'ta kimliği belirsiz kişilerce 6 kurşunla vurularak öldürüldü.