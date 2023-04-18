Bakan Akar duyurdu: Yerli tank TSK’ya teslim ediliyor...

YERLİ TANK TSK'YA TESLİM EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve milli savunma sanayide çok önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi öneme haiz. Kahraman personelimizin tarihi şan ve şerefle dolu, ancak alet işler el övünür. Gerekli teçhizatı vermezsek sonuç ne olacak? Burada yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ortaya çıkıyor. Geçmişte parasını verip alamadığımız ürünleri hatırlayın. Geçmişte piyade tüfeklerimizin patenti bile yabancılara aitti. Şimdi kendi üretimimiz tüm hafif silahlarımız, helikopterlerimiz, İHA/SİHA/TİHA'larımız var. Bunları yapıyor, ihraç ediyoruz. Gemiyi tasarlıyoruz, inşa ediyor ve ihraç ediyoruz. İnşallah yakın zamanda tankımızı da yapacak Kızılelma'yı da uçuracağız."

Savunma sanayideki ilerlemenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "Önümüzdeki hafta içinde inşallah Cumhurbaşkanı'mız yerli üretim ilk tankımızı da Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim edecek. Onun çalışması devam ediyor." diye konuştu.