Başkan Erdoğan’dan Afyonkarahisar’da önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde bugün programına Afyonkarahisar'da başladı.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhuriyetimizin 100.yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz. Birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bunu yapan kim, emperyalistlerin tetikçileri ile yol yürüyen kişi. Londra tefecilerinden aldığı sözlerle sevindirik olan kişi. Otel odalarında IMF görevlileri ile adamlarını görüştüren kişi. Bu kişiyi biliyorsunuz değil mi? Bu kardeşiniz Başbakan olduğunda Davos'ta IMF'nin Başkanı ile görüşme yapıyoruz. Şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı, o zaman ekonoımi ile ilgileniyordu. O görevi vermiştik. Yanımda, IMF Başkanı'na dedim ki, adamlarınız bize geliyor. Takistlerinizi alıyor mu, alıyor. Türkiye'yi adamlarınız yönetemez, ben yönetirim ben dedim. Yanımızda olan kişi kim, bebecan. Şimdi atıp tutuyor. 2013'te tüm ödemeleri bitirdik, IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur. İYİ Parti'nin adamları, Bay Bay Kemal'in adamları, otellerde görüştüler. IMF'den borç almamız lazım dediler. IMF'den borç almadık, yol yürüdük mü, yürüdük. Herhangi bir şey olmadı. Merkez Bankası'nın rezervi o zaman 27.5 milyar dolardı. Şimdi 3 haneli rakamlara geçtik. Bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistlerle ve onların taşeronları ile mücadele ile geçti.

15 Temmuz'da Bay Bay Kemal, tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giderken biz Yeşilköy'de milletimizle beraberdik.

Halk hayran. Bu CHP lobisi, masadaki 7'li TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyor. Biz yaptık, çünkü onlar yapamazdı. TCG Anadolu'yu gezenler Allah'ımıza hamdolsun böyle bir uçak gemimiz var diyor. Biz yaparız. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar.

Bay Bay Kemal'e buradan sesleniyorum. Bizim emperyalizme karşı duruşumuzu merak ediyorsan Batı'da sırtını sıvayan ağababalarına sor. Git dağdaki kadrolarının başını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor.