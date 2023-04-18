Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’dan muhalefete ‘Bayraktar’ tepkisi: Bunlar devlet-millet düşmanı
Giriş Tarihi: 18.4.2023 21:39

Başkan Erdoğan’dan muhalefete ‘Bayraktar’ tepkisi: Bunlar devlet-millet düşmanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı’nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Muhalefetin hedefindeki Baykar’a yönelik iftiralara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Rahmetli babası bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar. İhracata yönelik ihtiyacı karşılayamıyorlar. O kadar çok talep var." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan muhalefete ‘Bayraktar’ tepkisi: Bunlar devlet-millet düşmanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de katıldığı iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE 'BAYRAKTAR' TEPKİSİ

Baykar'ın ihracata yönelik ihtiyacı karşılayamadıklarını ve çok talep aldıklarını belirten Başkan Erdoğan, muhalefetin hedefindeki Baykar'a yönelik atılan iftiralara sert tepki gösterdi.

"BANKALARDAN KREDİ ALMADAN ÇALIŞTI"

Televizyon ekranlarından Selçuk Bayraktar'ın hedef alındığını söyleyen Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Yatıyorlar, kalkıyorlar, televizyon ekranlarında Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Ne yaptı Selçuk? Ne yaptı, damatmış! Bunların rahmetli babası bankalardan kredi almadan çalıştı.

"ÇOK CİDDİ POTANSİYEL VAR, TALEPLERİ KARŞILAYAMIYORLAR"

Şu anda çocukları da aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar. İhraca yönelik çok ciddi potansiyel var, talepleri karşılayamıyorlar. Öyle bir baba ki, devletin bunlara tahsis ettiği yerleri bile almıyor. 'Yahu yapma bak devlet tahsis ediyor, niye almıyorsun; çünkü sen stratejik yatırım yapıyorsun'.

"BUNLAR DEVLET-MİLLET DÜŞMANI"

Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa televizyonlarda bunları konuşturuyorlar. Bunlar çünkü devlet, millet düşmanı. Neymiş Erdoğan bunlara bol bol para vermiş! Elinize dilinize dursun! O kuyruğundan ayrılmadıklarınız bu devletin bankalarından para aldılar ama bu aile bu konularda çok hassas.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan’dan muhalefete ‘Bayraktar’ tepkisi: Bunlar devlet-millet düşmanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA