Başkan Erdoğan’dan muhalefete ‘Bayraktar’ tepkisi: Bunlar devlet-millet düşmanı

"ÇOK CİDDİ POTANSİYEL VAR, TALEPLERİ KARŞILAYAMIYORLAR"

Şu anda çocukları da aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar. İhraca yönelik çok ciddi potansiyel var, talepleri karşılayamıyorlar. Öyle bir baba ki, devletin bunlara tahsis ettiği yerleri bile almıyor. 'Yahu yapma bak devlet tahsis ediyor, niye almıyorsun; çünkü sen stratejik yatırım yapıyorsun'.