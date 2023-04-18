Başkan Erdoğan’ın seçim maratonu Afyon’dan başladı: 26 günde 40 miting yapacak

BAYRAMDAN SONRA GAZA BASILACAK

Türkiye'yi derinden sarsan çifte felaketin ardından depremzedelere bir yılda 319 bin kalıcı konut sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Gaziantep Nurdağı'nda inşa edilen ilk köy evlerinin depremzedelere teslimini gerçekleştirecek. Daha sonrasında ise 23 Nisan'da, Altay tankı TSK'ya teslim edilecek. Erdoğan, Sakarya'daki teslim törenine katılacak.