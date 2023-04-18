Başkan Erdoğan’ın seçim maratonu Afyon’dan başladı: 26 günde 40 miting yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi öncesinde Afyonkarahisar'ın Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Başkan Erdoğan Afyon mitinginin ardından Eskişehir'e geçecek. Erdoğan, Valilik Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi öncesinde Afyonkarahisar'ın Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Afyonkarahisar'ın üzerini raptiyeyle işaretledi.
40 İLE GİDECEK
14 Mayıs tarihinde yapılacak seçime kadar 40 ilde miting planlanıyor. Zaman darlığı nedeniyle bazı günler 2 ayrı şehirde miting yapılması planlanıyor. Erdoğan yarınki Denizli mitinginin ardından 20 Nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos Limanı'nda Karadeniz doğal gazının sisteme verilmesi nedeniyle düzenlenecek törene katılacak.
BAYRAMDAN SONRA GAZA BASILACAK
Türkiye'yi derinden sarsan çifte felaketin ardından depremzedelere bir yılda 319 bin kalıcı konut sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Gaziantep Nurdağı'nda inşa edilen ilk köy evlerinin depremzedelere teslimini gerçekleştirecek. Daha sonrasında ise 23 Nisan'da, Altay tankı TSK'ya teslim edilecek. Erdoğan, Sakarya'daki teslim törenine katılacak.