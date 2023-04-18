Büyükşehir’de bir TİS krizi daha! İZENERJİ işçileri iş bırakacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ AŞ'de örgütlü Genel-İş İzmir 2 ve 9 No'lu Şubeler ile belediye bürokratları ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki toplu iş sözleşme görüşmelerinin 12inci oturumu dün gerçekleştirildi.

20 BİRİMDE YETKİLİ

İzmir Büyükşehir Belediye bünyesindeki temizlik, park bahçeler, fen işleri, katı atık, çevre temizliği, makine atölyeleri, İZSU, ESHOT, hastane, huzurevleri ile güvenlik gibi 20 birimde görevli 10 binin üzerinde işçinin çalıştığı İZENERJİ'de yetkili olan Genel İş İzmir 2 ve 9 Nolu Şubeler arasındaki görüşmelerinde taraflar yeniden bir araya geldi.10 binin üzerinde işçiyi kapsayan sözleşmede, kalan 6 madde üzerinde görüşülürken işveren kanadı yeni bir teklif sundu. Daha önce yüzde 40 olan zam önerisi yüzde 45'e çekildi. Ancak bu teklif de sendika tarafından kabul görmedi. Görüşme gece saatlerinde bitmesine rağmen çok sayıda işçi görüşmenin gerçekleştiği İZENERJİ Genel Müdürlüğü'nün önünde ayrılmadı. İşçiler sık sık 'İş Ekmek Yoksa Barış Da Yok', 'Eşit İşe Eşit Ücret' ve 'SODEMSEN Şaşırma Sabrımızı Taşırma' sloganlarını attı.



SENDİKA: İŞ BIRAKIYORUZ!

Görüşme sonrası işçilere açıklama yapan Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, TİS görüşmelerinin masada bitmesi için bütün gayreti gösterdiklerini belirterek "Bu teklif işverenin bir önceki yani 1 Ocak'tan önce 278 TL olan taban ücretimize gelen tekliftir. Bizi bağlayan ücret 1 Ocak itibariyle asgari ücrete gelen zam oranıdır. Yani 333,60 kuruştur. 278 TL olan taban ücretimize işven tarafından yüzde 45 teklif verilmiştir. Bizlerin bu teklifi kabul etme gibi hiçbir düşüncesi olamaz. Bırakın düşünceyi hesaplamasını dahi yapmayacağımız bir tekliftir bu bizim için. Bugün iş bırakarak saat 13:00'de Basmane Meydanı'nda toplanacağız. Eşit işe eşit ücreti savunduğumuz bir yerde bugün aradaki farkın açıldığı bu teklifi (Biten İZELMAN sözleşmesini kast ederek) kabul etmemizi kimse beklemesin." dedi. Biz bu teklif Biz de bu teklifi kabul etmiyoruz. Bu yüzden yarın (18 Nisan) saat 13.00'dan itibaren iş bırakıyoruz" dedi.





'İZENERJİ İŞÇİSİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN'

DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı da "İçeride bir mücadele veriliyor ve sizden aldığımız güçle veriyoruz bu mücadeleyi. Doğal olarak bunun ilk adımı görüşme olsun olmasın saat 13:00'de iş bırakıyoruz. Gruplar ve iş riskleri ile ilgili iyi bir başarı yakaladık ama bizim istediğimiz 3-4 grup daha vardı. Yüzde 45'lik zam usulen söylenmiştir ama biz onu duymadık. Çünkü biz daha iyisini ve eşit işe eşit ücreti yakalayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İZENERJİ işçisi kazanacak. Mezarlıklar ve Eşrefpaşa Hastanesi'nde bazı acil birimler hariç bütün işçiler Basmane Meydanı'nda İZENERJİ işçisinin gücünü göstermek için omuz omuza gelecek." diye konuştu.



GREV SAYACI İLERLİYOR

Arabulucunun uyuşmazlık tutanağının taraflara ulaşmasının ardından 60 günlük grev süreci ilerliyor. Bu süreçte anlaşma sağlanamazsa sendika grev kararını hayata geçirecek.



İZENERJİ İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ

Sekizinci dönemi kapsayan toplu sözleşme 75 maddeden oluşuyor. 45 maddede değişiklik talep edilirken taslak sözleşmeye 7 tane yeni madde eklendi. Sözleşmede yer alan taban ücret sorumluluk zammı, iş riski, koku primi ve kaçak su önleme primi, geçici görev yardımı, aile çocuk ve öğrenim yardımı, öğle yemeği ve yemek yardımı, yakacak yardımı, ulaşım yardımı ve diğer sosyal yardımlar için yüzde yüze yakın bir artış talep edildi.

YÜZDE 3 ORANINDA REFAH PAYI

Taslak sözleşmede yer alan bilgilere 6 farklı grupta çalışan işçilerin günlük taban ücretleri için 550 TL ile 610 TL arasında değişen rakamlarda belirlendi. 2 yıllık sözleşmede bütün parasal talepler içinse sonraki altı ayda bir enflasyon oranında artış ve yüzde 3 oranında da refah payı talep edildi.