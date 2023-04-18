Kılıçdaroğlu çıkmaz sokakta

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkmaz sokakta olduğunu söyledi. MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarına katılan Bahçeli, şu mesajları verdi:FETÖ'cü Taraf Gazetesi'nin eski yazarını İzmir'den milletvekili adayı ilan eden Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi Pensilvanya'nın güdümündedir. Türklüğü Anayasa'dan çıkarma pespayeliğini alçakça gündeme taşıyan selamsız Babacan'ın yoldaşı Ali Dibo'yu Ankara Çankaya'dan milletvekili adayı gösteren Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi çıkmaz sokaktadır.Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi Türkiye Cumhuriyeti'ni dinamitlemek için kulisleri kaynatmakta, lobi çalışmalarını kamçılamaktadır. Tehdit büyüktür, yakındır, kurnazdır.Kılıçdaroğlu, HDP'ye, PKK'ya neleri vadetmiştir? Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye hangi güvenceleri vermiştir? Kılıçdaroğlu ve diğer yamaklarının Batılı ülkelere ödemeye hazır olduğu diyet listesinde neler vardır? Bu sorular cevabını mutlaka bulmalıdır.Bizim adayımız fason değil, milletin özbeöz evladıdır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır.