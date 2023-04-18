‘Kökünü kurutma operasyonunda tutuklu sayısı 133’e yükseldi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 2 bin 135 personel ve 20 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 215 kişiden 70'i polisteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 111 şüpheliden 99'u da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 12 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, operasyonda tutuklu sayısı 133'e yükseldi. Polis, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 21 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.