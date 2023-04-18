Haberler Gündem Haberleri AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz
Giriş Tarihi: 18.4.2023 14:34 Son Güncelleme: 18.4.2023 14:38

AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar" dedi.

AK Parti’li Çelik: Cumhurbaşkanımızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar. Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır. Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

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AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz
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