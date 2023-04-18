Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! MİR İDA’dan ilk torpido atışı

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik" açıklamasında bulundu.