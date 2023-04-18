Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katıldığı faaliyette MİR İnsansız Deniz Aracına entegre edilen ASELSAN Torpido Kovan Sistemi ile karada yer alan kontrol istasyonu üzerinden hafif torpido atışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
TORPİDO ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Böylelikle ilk defa bir İDA'dan torpido atışı gerçekleştirildi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! MİR İDA'dan ilk torpido atışı | Video
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik" açıklamasında bulundu.
Otonom seyrüsefer kabiliyeti ve üzerinde bulunan sonarlarla denizaltı savunma harbi kapsamında tespit ettiği denizaltılara karşı hafif torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek MİR İDA, İHA'larla ve insansız sualtı araçlarıyla birlikte çalışabiliyor.
Haziran 2022'de ilk kez denizde görüntülenen MİR İDA, ALBATROS-S İDA'larla Heterojen İDA Sürüsü olarak sahada birlikte görev icra etmişti.