Şehit Fırat’ın babası: İyi Parti ihanet içinde

Ege Üniversitesi'nde, 8 yıl önce PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, SABAH'a konuştu. Çakıroğlu'nu şehit eden PKK'lı teröriste burs verdiği ortaya çıkan Seyithan İzsiz'in İyi Parti'den milletvekili adayı olarak gösterilmesine baba Çakıroğlu tepkisini şöyle dile getirdi.İyi Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz, oğlumun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdi. Fırat rahmetli olduktan sonra Seyithan İzsiz, Semo'nun akrabalarının düğününe gidip göbek attı. Sonra da 'Benim için önemli değil. İstediğim adama burs veririm' diye açıklama yaptı.Seyithan İzsiz'in İyi Parti'den seçilip Atatürk'ün Meclis'ine girecek olması yüreklerimizi sızlatıyor. Seyithan İzsiz gidip HDP'den adaylığını koysun. Neden İyi Parti'den seçileceği sıradan adaylığını koyuyor. Bu durumlardan dolayı Meral Akşener her yerde protesto ediliyor.İyi Parti'de çok arkadaşım var. Onlar da çok tepkili. Fırat'ın kemiklerini sızlatıyorlar. Oğlumun katiline burs veren bir kişiyi seçileceği yerden milletvekili adayı yapan Meral Akşener, ayağını denk alsın. Fırat'ı beraber mezara koyduğumuz Müsavvat Dervişoğlu da bu durumu nasıl kabul ediyor?Siz nasıl milliyetçisiniz? Bunların Atatürkçülükle, milliyetçilikle, ülkücülükle alakaları kalmamış. CHP de buna dahildir.Nerede FETÖ'cü ve vatan haini varsa CHP ve İyi Parti'ye doldurmuşlar. CHP'nin de İyi Parti'nin de tabanlarında büyük tepki var.Millet gereken cevabı sandıkta verecek. Oyum MHP ve Recep Tayyip Erdoğan'a.