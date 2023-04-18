Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarında açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Dün Kadir Gecesi'ni kutladık. Cuma günü Ramazan Bayramı ile müşerref olacağız. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

Depremzedeleri hiç yalnız bırakmadık. Yeni yuvalarına kavuşturmakiçin durmadan çalışıyoruz.

İFM DÜNYAYLA YARIŞACAK

(Dün açılan İstanbul Finans Merkezi) Bugün New York piyasası neyse İstanbul'da da Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi bunlarla yarışa girecek. Ülkemizde finansal bir ekosistemin oluşmasına neden olacak.

Bu projeden asıl sizler istifade edeceksiniz.

TCG ANADOLU VE TOGG MESAJI

60 yıllık TOGG'u ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu'yu ülkemizin hizmetine sunduk. Muhalefet her ikisine de maket diyor. Bunların nesi maket.

Şu anda TCG Anadolu'yu benim vatandaşım kuyruğa girip geziyor. Türkiye'de böyle bir esere savunma sanayiinde sahip oluyoruz. Bunun personel sayısı 1350, belki de artacak. Birkaç gün daha Sarayburnu'nda kalacak. Sonra Boğaz'da TCG Anadolu'yu turlayacağız. Bayramdan sonra da bir süre daha ziyarete açık kalacak.

Togg'un üretimi ve piyasaya girmesiyle Türkiye otomobil sektöründe değişen trendleri ilk defa vaktinden önce yakalamıştır.

"GENÇLERİ ANLAMAK MUTFAKTA VİDEO ÇEKMEK DEĞİLDİR"

Gençleri anlamak mutfakta video çekerek yada otobüs kapısında raks ederek değil. Onların geleceğine yatırım yaparak olur.

Genç girişimcilere faizsiz kredi müjdeleri sunacağız.