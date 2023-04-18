SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan gündeme dair önemli açıklamalar

SİYASETTE HİÇ DURAKSAMADIK

Bizim için siyasette bugüne kadar hiç durmak, duraksamak olmadı. 40 yıllık siyasi hayatım hep böyle bir yoğunlukta geçti. Eşim ve çocuklarım da bunu benimle birlikte yaşadı. Bayramın ikici ve üçüncü günü deprem bölgesinde olacağız. Konut teslimi programlarımız var. İftar sofralarında depremzede kardeşlerimizle olduk. Köy evlerini teslim edeceğiz.

Devlet halkı için var. Biz bu evlerin benzerlerini Manavgat'ta da yaptık. Başta inanmıyorlardı bize. Siyasetin yalan üzerine değil doğrular üzerine bina edilmiş olmasıdır mesele. O güveni halka verirseniz sizinle ölüme gider.

"BAY BAY KEMAL SENİN DEVLET DİYE DERDİN VAR MI?"

'Bay Bay Kemal' senin devlet diye bir derdin var mı? Bir tarafta şu anda terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla iş yapan, Kandil'deki teröristlerden haber gönderen teröristlerin savunduğu 7'li masa var, diğer tarafta milleti için çalışan Cumhur İttifakı var. TCG Anadolu'yu milletimize anlatıyoruz, insanlar çıkıp üzerine bize dua ediyorlar. Ama bunlar çıkıyorlar Togg maket, TCG Anadolu maket diyor. Bir kere de teşekkür edin.

TCG ANADOLU ENVANTERE GİRDİ

Bizim savunma sanayiimizde bu kadar hijyen koşuluna dikkat edilen bir gemi olamaz. Her yeri pırıl pırıl. 1300'ün üzerinde personeli var. Mavi denizlere açılacak oradan Türk'ün gücünü dünyaya haykıracak. Bununla da yetinmiyoruz, İspanya ile görüşüyoruz. İngilizlerle de görüşüyoruz. Şimdi bunun 2 katı büyüklüğündekini yapacağız. Uçak gemimizi daha da büyütüp denizlerdeki gücümüzü artıracağız. Barbaros'un torunları gücünü Barbaros'a gösterecek.