Son dakika... Eskişehir’de Toplu Açılış Töreni: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Atılımları kesmek için her yolu denediler.

Karşımızda 7'li koalisyon var. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı? CHP, İYİ Parti terörle kol kola. Yavrucuklar da istikameti tamamen kaybettiler.

Daha sapkın akımları, sosyal medya mecralarını, Londra tefecilerini ve oradaki bütün eroin kaçakçılarını, Batı'daki yönetimleri saymıyorum bile. Peki ne istiyor bunlar? Türkiye düşük teknolojileri, düşük katma değerli üretimleri yapsın, ama yüksek teknoloji, yüksek katma değer alanına girmesin istiyorlar. Yani; İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma yapmasın; bitmedi TCG Anadolu'yu da yapmasın. Togg yapmasın, öyle alıştılar ya. Yıllar yılı bu ülkeyi öyle yönetmediler mi? Bu CHP böyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi yönetemediler.

Davos'tayız. O zaman Davos'un o arasında biz de şöyle Bebecan o zaman yanımda. Beraber IMF'nin başındaki zatla görüşüyoruz. Sıkıysa bunu da yalanla. 'Siz adamlarınızı devamlı gönderiyorsunuz, bu gelenler Türkiye'yi yönetmeye, akıl vermeye mi geliyor, yoksa taksitlerini almaya mı geliyor? Taksitlerini alacaklarsa, alırlar giderler, ama Türkiye'yi yönetemezler, Türkiye'yi ben yöneterim". 2013'e kadar devam ettik ve bunların alacağını ödedik. 2013'ten sonra artık IMF ilişkimiz kaldı mı? CHP ve İP bunlar bize akıl verdiler. Buradan borç almanız lazım dediler. Biz ne dedik? 'İhtiyacımız yok'. O zaman Merkez Bankası rezervimiz 27,5 milyar dolardı, şimdi elhamdülillah 3 haneli rakamlara çıktık.

Uçak gemimiz şu anda Sarayburnu'nda. Ama bu CHP, İYİ Parti, HDP, Kandil, TCG Anadolu'dan rahatsız.

Unutmayın 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır. Çok kızgınlar. Ülkemizin yaşadığı sessiz devrimleri hazmedemeyenlerin öfkeleri yüzlerinden okunuyor.

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