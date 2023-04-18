Yeşim’in komiser yardımcısı sevgilisi psikopat çıktı! Eski eşine ‘Sen ölümden korkmuyor musun’ diyerek...

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün üst katındaki lojmanlarda 14 Nisan sabahı silah sesi duyuldu. Bunun üzerine sesin geldiği daireye çıkan polis ekipleri ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin (32) oturduğu lojmana girdi. Ekipler meslektaşlarının evinde güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede öldü.

Olayın ardından dairede oturan komiser yardımcısı Doğancan Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde Yeşim Akbaş'ın intihar ettiğini iddia eden Doğancan Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Doğancan Y.'ye ait olduğu belirlendi. Doğancan Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

OLAYI EL SVAPLARI AYDINLATACAK

Jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın intihar mı cinayet mi olduğunun tespit edilmesi için Doğancan Y.'nin el svabı alındı. Ayrıca atışın bitişik yapılıp yapılmadığına bakılacak. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora göre genç kadının kesin ölüm nedeni belirlenecek. Yeşim Akbaş'ın cenazesi Pazar günü memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

YENİ VUKUATLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin yeni vukuatları ortaya çıktı. Doğancan Y.'nin bir hafta önce boşandığı eşi Meryem Emir'i dövdüğü ve başına silah dayadığı öğrenildi. Meryem Emir, yaşadıklarını 21 Şubat 2022'de CİMER'e yazarak anlattığı belirtildi. Ayrıca Meryem Emir'in geçen yıl 3 Mart'ta Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne verdiği ifadede yaşadıklarını anlattı.

Komiser yardımcısı Doğancan Y., ile emniyet müdürlüğü marketinde kasiyer olarak görev yaptığı sırada tanıştıklarını ve 17 Aralık 2021'de evlendiklerini kaydeden Emir, ifadesinde, "Sorunlarımız kıskançlık nedeniyle oldu. Eşim alkol aldığı zaman kendini kaybeder, sürekli bu konuları açarak tartışma çıkarır. Çalıştığım yerdeki insanlarla olan münasebetimi yanlış anlar ve sık sık tartışma yaratır. Evlenmeden bir ay önce evde oturuyorduk. Birlikte çalıştığımız insanları kıskandığı için tartışma çıkardı. Bu sırada alkol alıyordu. Verdiğim cevaplardan tatmin olmayınca beni darp etti. Mesleğinden dolayı beylik tabancası vardı, ilk olarak bu olayda başıma silahı dayadı. Şikayetçi olmadım" dedi.

AŞIRI KISKANÇTI

Eşinin aşırı kıskanç biri olduğunu söyleyen Meryem Emir, "İlk evliliğimle ilgili araştırmalar yapıp, bunları bana söyleyerek tartışma çıkarıyordu. Geçen yıl 19 Ocak'ta yine tartıştık. Beni yine darp etti ve beylik tabancasını ikinci kez başıma dayayarak, 'Sen ölümden korkmuyor musun?' dedi. Annesi M.Y.'nin ısrarı ve mesleğiyle ilgili sorun yaşamaması için o dönemde şikayetçi olmadım" diye konuştu. Doğancan Y.'nin bu olaydan 9 gün sonra kendisine boşanma davası açtığını da ifadesinde anlatan Emir'in "Dava açtığını biliyordum ama görüşmemiz devam ediyordu. Hatta sürekli iş yerime geliyordu. Boşanmak istemediğini fakat ailesinin zorla dava açtırdığını söyledi.

BANA KREDİ ÇEKTİRDİ

Doğancan Y., bir trafik kazası geçirdi ve bana kredi çekemediğini söyledi. Ben de aracın tamir masrafı için bankadan 47 bin 500 lira kredi çektim. Toplamda 57 bin 500 lira verdim. Doğancan Y. ile yaşadığımız evden çıktı. Bana amcasıyla kaldığını söyledi. Ancak annesiyle yaptığım görüşmede bunun yalan olduğunu öğrendim. Kendisine verdiğim paradan annesinin de haberi oldu. Bana karşı hakaret ve tehditleri bulunan boşanma aşamasındaki eşimden şikayetçi ve davacıyım. Ayrıca uzaklaştırma kararı talep ediyorum" dediği öğrenildi.