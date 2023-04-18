Ziyarete açılan TCG Anadolu’ya yoğun ilgi

Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, ilk ziyaret gününden bugüne kadar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlk gününde gemiyi 8 bin 720 kişi ziyaret ederken ikinci günde de binlerce vatandaş gemiyi görmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçilere açılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya halkın ilgisi yoğundu. Sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturan ziyaretçiler, gruplar halinde gemiye alındı.

Gemiyi ziyaret edip çıkan Nedim Tandoğan, "Devletimiz ve ordumuzun ne kadar güçlü olduğunu gördük. Yıllardır yapılmayan veya imkansız olarak görülen bu teknoloji sağlam siyaset irade, yerli beyin ve işgücü ile Türkiye'nin yaamayacağı altından kalkamayacağı bir şey olmadığını anladık. Gururlandık . Şimdi ABD tekelinden kurtulup kendi teknolojilerimizle helikopterler, , Uçak, Füzemizi yapıp ihraç edecek hale geldik. Uzaya uydu gönderdik. ABD'nin Kaliforniyadan buna izin vermesini de şaşkınlıkla izledik. Artık Strateji ülkesi olduğumuzu gösterdik. Allah Türk halkına zeval vermesin" dedi.

Gemiyi babası ile birlikte gezen Berk Tandoğan ise "Geleceğin nesli olarak bu teknolojiyi görmekten dolayı gurur duydum. Beklediğimizden daha büyük ve teknolojik bir gemi olmuş. ABD'nin verdiği 85-90 yapımı eski teknoloji yerine milli teknolojimiz ile yapılan bu savaş gemisi bizi gelecek için umudumuzun artmasına neden oldu" dedi.

Volkan Mete, "Gayet güzel ve gurur verici bir çalışma İnşallah daha fazlasını bekliyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili bir ülkeyiz. 3 tane daha büyüğünü bekliyoruz. Bunuda yapacak güçteyiz. Bu teknoloji ile yerli ve milli gemimizi yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Cihan Bozaslan, "Gemimiz gerçekten devasa ve teknoloik donanımlarla ortaya koyulmuş. Üzerinde bulunan yerli ve milli helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla gurur duyduk. Askeri personelimiz de gayet kibar ve misafirperver davrandı. Yardımsever bir ordumuz var. Ordumuzun bu teknolojik gelişimi ve davranışları bizi ayrıca gururlandırdı" dedi.

Mustafa AL, "Mükemmel ve dört dörtlük bir gemi olmuş. Türkiye vatandaşı olarak çok büyük gurur duydum. Yapanlardan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu teknolojimizin devamı için Cumhurbaşkanımız ve ekibinin yoluna devam etmesi gerekir. Yoksa düşman ülkeler bu teknolojileri yok eder. Yine eski günlerimize döneriz. 19 ay askerlik yapan bir insan olarak böyle teknolojik bir gemiyi milli ve yerli olarak üretildiğini görmek mükemmel bir olay" dedi.

Halit Tunç, "Milli ve yerli savaş gemimizi gezerken duygulandım ve gözlerim yaşardı. Nereden nereye geldik. ABD'nin eski teknolojisini kullanırken şimdi kendi yerli ve milli savaş gemilerimizi görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Allah bize bu günleri de gösterdi. Çok mutlu oldum. Gemiyi gezdikçe üzerindeki teknolojik ürünleri gördükçe gururlandım" dedi.

Filipinli gelin Alya Çetin oğlu Kayra ile birlikte gemiyi gezdiğini ve hayran olduğunu belirterek, "Filipinde de gemiler var ama başka ülkelerin ürettiği gemiler. Türkiye'nin kendi yaptığı ve hizmete sunduğu için çok önemli teknolojisi muhteşem. Üzerindeki insansız hava araçları İHA ve SİHA'lar çok güzel. BAYKAR bu işi güzel yapıyor. Bir Türk gelini olarak böyle güçlenen bir ülkede yaşamaktan gurur duydum, mutlu oldum" dedi.

Orhan Bahçıvan ve oğlu İsmail Eren Bahçıvan gemiyi gezdikten sonra yaşadığı duyuguları şu şekilde aktardı, "Harika bir gemi olmuş. Türkiye bir iğne dahi yapamıyor diyenlere bu gemi ve üzerindeki yerli ve milli aletler büyük bir cevap olmuştur. İnsansız savaş gemileri, İHA'lar SİHA'ları görünce hayran kaldık. Türkiye artık dünyaya yön verecek hale geldi. Oğlum ve gençlik Selçuk Bayraktar'ın çalışmalarını gördükçe hayranlıkları artıyor. Cumhurbaşkanımıza da teknolojiyi ülkemize kazandırdığı ve önderlik ettiği için minnettarız. Bu bizim ve gençliğimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlıyor. Dosta güven, düşmana korku salan bu teknolojik aletlerimiz bizim dünyadaki ağırlığımızı ve önemimizi gün geçtikte arttırıyor. Nasıl Çin, ABD ve Rusya gücünü gösteriyorsa bizde dünyanın 4. büyük ülkesi olarak gücümüzü bu şekilde gösteriyoruz" dedi.

Saat 13.00 itibariyle başlayan ziyaretler 18.00 itibariyle sona ererken bu ziyaretlerin her gün binlerce insanın katılımı ile katlandığı ve kilometrelerce kuyruk oluşmasına neden olduğu görüldü. TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan SİHA, LCV çıkarma gemisi, helikopterler ve zırhlı araçları görmek isteyenler için gemi, Fatih'te bulunan limanda 23 Nisan 18.00'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

HANGİ SAATLERDE ZİYARETE AÇIK OLACAK?

İşte geminin ziyaret edilebileceği saatler ve günler...

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.