14 Mayıs’ta siyasi mevta olacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Eskişehir Valilik Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde de coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor.İşte biliyorlar ki eğer Cumhur İttifakı işbaşında olursa teröristlere bu ülkede aman yok. Öyleyse yapacağımız çok iş var, alacağımız çok yol var. Unutmayın 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır.Davos'tayız, o zaman yanımda bebecan bakan. Beraber IMF'nin başındaki zatla görüşüyoruz. Hadi sıkıysa bunu da yalanla. Dedim ki 'Siz adamlarınızı devamlı gönderiyorsunuz ama bu gelenler Türkiye'yi yönetmeye mi, bize akıl vermeye mi yoksa taksitlerini almaya mı geliyor? Eğer taksitlerini alacaklarsa alırlar giderler ama Türkiye'yi yönetemezler. Türkiye'yi ben yönetirim'.İki önemli projenin sevincini daha paylaşacağız. Bu yıl içinde Eskişehir'e 501 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız. İkinci müjdemiz, ülkemizin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajının tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanmasıdır. Konuşmasının ardından Birlikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Tesisi'nin açılışına bağlanan Erdoğan, ürünlerin çok stratejik olduğunu söyledi. Daha sonra Elektrikli Anahat Lokomotifi E5000 ilk hareket töreni için TÜRASAŞ'a bağlanan Erdoğan, "Bu gördüğünüz aracımız, Eskişehir5000. Nasıl, Eskişehir5000?" dedi.