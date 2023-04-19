7’li masaya LGBT masası diyorum

Başkan Erdoğan dün akşam katıldığı TRT canlı yayınında önemli mesajlar verdi:Masanın altındaki üstüne çıktı ve 7'li masa oldu. Bu 7'li masa Kürt vatandaşımızı istismar ediyor.LGBT gibi sapkın bir yapıyla mücadele edeceğiz. 7'li masa LGBT'ye karşı bir hamle yapıyor mu? Ne İyi Parti, ne de diğer ortaklar bunu diyemiyorlar. Ben bunlara LGBT masası diyorum.Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu ahlaki, insani değil. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin vermeyeceğiz.İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız. Anadolu ve Avrupa yakasında 130 milyon metrekare yere ihtiyaç var. Bakanlık yerleri belirledi.İstanbul'a ilave nüfus gelmesine müsaade etmeyeceğiz.5 yıllık takvim çıkardık. Proje sadece İstanbul'u değil Marmara'yı, Trakya'yı içeriyor. Afetlere karşı İstanbul Mekansal Strateji Planı'nı hayata geçiriyoruz.7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık.