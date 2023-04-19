AK Parti’de hedef kararsız, küskün ve kırgın seçmen

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili adaylarına, "Kararsızları ikna ederek gönlüne gireceğiz" talimatı vermişti. Alanda yapılan araştırmalar Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
AK Parti'nin yaptırdığı araştırmalara göre kararsızların oranı halen yüzde 10 ve üstünde çıkıyor. AK Parti dışında yapılan anketler de hemen hemen aynı sonucu veriyor. Seçim yaklaştıkça bu oranın düşmesi bekleniyor.
ERDOĞAN'A YAKIN
Kararsızlar seçmenin dağılımına bakıldığında ise yarıya yakın bölümünün sandıkta Erdoğan'a oy vermeye daha yakın olduğunu görülüyor. Bu sonuca, "Seçimi sizce kim kazanır" sorusuna yüzde 52-54'lük bölümün "Erdoğan kazanır" şeklinde yanıt vermesinden ulaşılıyor.
AK PARTİ'DE BU GRUBA ÖZEL ÇALIŞMA
AK Parti, özellikle gri alandaki bu seçmenin kazanılmasına dönük çalışmalar yürütüyor. Sahada listelere giremeyen milletvekilleri adaylarla birlikte çalışma yürütüyor. Kırgın, küskün seçmenler teşkilatlar tarafından biliniyor ve bunlarla sürekli temasta bulunuluyor. Çeşitli nedenler ile AK Parti'den kopmuş, ancak başka partiye de oy vermek istemeyen seçmenin ikna edilmesine çalışılıyor.