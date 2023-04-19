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Giriş Tarihi: 19.4.2023 13:30

AK Parti'de hedef kararsız, küskün ve kırgın seçmen

14 Mayıs için son viraja girilirken AK Parti, önümüzdeki haftalarda kararsız, küskün ve kırgın seçmene odaklanacak. Oranı yüzde 15'i bulan ve daha çok AK Parti'ye yakın olan bu seçmen ile iletişime geçilip ikna edilmeye çalışılacak.

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
AK Parti’de hedef kararsız, küskün ve kırgın seçmen

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili adaylarına, "Kararsızları ikna ederek gönlüne gireceğiz" talimatı vermişti. Alanda yapılan araştırmalar Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

AK Parti'nin yaptırdığı araştırmalara göre kararsızların oranı halen yüzde 10 ve üstünde çıkıyor. AK Parti dışında yapılan anketler de hemen hemen aynı sonucu veriyor. Seçim yaklaştıkça bu oranın düşmesi bekleniyor.

Araştırmalarda yanıt vermek istemeyenler ve "fikrim yok" diyenlerin oranı da yüzde 5'leri buluyor. Kararsızlar ile birlikte halen sandıkta ne yapacağı netleşmemiş seçmenin oranı yüzde 15'e yaklaşıyor.

ERDOĞAN'A YAKIN

Kararsızlar seçmenin dağılımına bakıldığında ise yarıya yakın bölümünün sandıkta Erdoğan'a oy vermeye daha yakın olduğunu görülüyor. Bu sonuca, "Seçimi sizce kim kazanır" sorusuna yüzde 52-54'lük bölümün "Erdoğan kazanır" şeklinde yanıt vermesinden ulaşılıyor.

AK PARTİ'DE BU GRUBA ÖZEL ÇALIŞMA

AK Parti, özellikle gri alandaki bu seçmenin kazanılmasına dönük çalışmalar yürütüyor. Sahada listelere giremeyen milletvekilleri adaylarla birlikte çalışma yürütüyor. Kırgın, küskün seçmenler teşkilatlar tarafından biliniyor ve bunlarla sürekli temasta bulunuluyor. Çeşitli nedenler ile AK Parti'den kopmuş, ancak başka partiye de oy vermek istemeyen seçmenin ikna edilmesine çalışılıyor.

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AK Parti'de hedef kararsız, küskün ve kırgın seçmen
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