AK Partili Altunok’tan akla ziyan pusula iddiasına cevap: “Şerefinizle kaybedin!”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala muhalif cenahta seçime dair akla ziyan iddialar ortaya atılmaya başladı. Bu iddialardan birini ise Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dile getirdi. Yanardağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak pusularla ilgili "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17.00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var" açıklamasında bulundu.

"MUHALEFET KAYBEDECEĞİNİ ANLAYINCA ÇAMURA YATMAYA BAŞLADI"

Sosyal medyada bu pusula iddiası gündem olurken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Teşkilat Başkanı Mücahit Altunok, pusula iddialarına ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Altunok, sosyal medya hesabından "Muhalefet kaybedeceğini anlayınca çamura yatmaya başladı; Saat 17.00'ye kadar Kılıçdaroğlu'na basılan 'evet' oylarının yeni bir teknoloji sayesinde 17.00'dan sonra kendiliğinden silinip Recep Tayyip Erdoğan'a 'evet' oyuna dönüşeceğini söylemeye başladılar. Şerefinizle kaybedin!" dedi.