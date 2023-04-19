Bakan Akar: Son 3 günde 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Memur-Sen İftar Programı"nda vatandaşlarla bir araya geldi. Evine alın teriyle ekmek götüren memura, işçiye duyulan saygıya vurgu yapan Akar, "Sizler sendikalar olarak memurlarımızın, işçilerimizin haklarını korurken, Mehmetçik de milletimize karşı yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ülkemizin hakkını, hukukunu korumak için gece gündüz demeden zorlu arazi ve iklim şartlarında büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor." diye konuştu.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun, kapsamlı operasyonlarını gerçekleştirdiğini belirten Akar, "Terör örgütünden ciddi kaçışlar var. Teröristler bir tarafa, örgüt ölüyor. İnşallah bitecekler." dedi.

Mehmetçiğin sınırların, vatandaşın korunması için ne gerekiyorsa yaptığını, yapmaya devam ettiğini vurgulayan Akar, "Arkalarında kim olursa olsun, onlara kim silah, mühimmat, helikopter verirse versin bizim onlarla mücadelemiz bitmeyecek, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Mehmetçik, son 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasını yaptı.

Akar, Mehmetçiğin teröristler tarafından "girilemez" olarak nitelendirilen yerlere girdiğini, terör yuvalarını başlarına yıktığını belirterek, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 37 bin 756 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.