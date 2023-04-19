Haberler Gündem Haberleri Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken 'TOKİ' diyaloğu
Giriş Tarihi: 19.4.2023 17:58 Son Güncelleme: 19.4.2023 17:59

Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken 'TOKİ' diyaloğu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Sayın Murat Kurum, İstanbul'un Kartal ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Kurum, ziyaret sırasında TOKİ konutları kurasında hak sahibi olduğunu belirten vatandaş ile bir süre sohbet etti.

Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken ’TOKİ’ diyaloğu

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un, bir bijuteri dükkânında 52 yaşındaki Meltem Topgül ile yaşadığı diyalog dikkati çekti.

Meltem Topgül, Bakan Kurum'u görünce heyecanı gizleyemeyerek, "Bana TOKİ çıktı bugün öğrendim. Avrupa Yakası. Vallahi heyecandan konuşamıyorum. Avrupa Yakası çıktı çok mutluyum. Başka türlü emekli olarak ev sahibi olamazdım." dedi. Bakan Kurum, Topgül'e "Ne zaman emekli oldunuz?" diye sordu.

Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken 'TOKİ' diyalogu

Topgül de, "SSK'dan, fabrikadan emekliyim. Başka türlü ev sahibi olmam bu şartlarda mümkün değil." yanıtını verdi.

Bakan Kurum, hayırlı olsun diyerek, kendisini tebrik edip dükkândan ayrıldı.

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Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken 'TOKİ' diyaloğu
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