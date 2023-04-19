CHP’li vekilin demokrasi anlayışı: Oy vermeyeceksen kapı orada!

SABAH'a konuşan CHP'li vekilin kapıyı gösterdiği partili Gültekin Akçan ise "Sayın Vekilim 2 dönemdir milletvekiliniz Divriği için ne yaptınız dedim. Sözümü bitirmeden bana provokatör diyerek kapıyı gösterdi. Milletvekilliği seçiminde Ulaş Karasu'ya oy vermeyeceğim, insanlarında vermemeleri için mücadele edeceğim" dedi.

Sivas'tan 2 dönemdir CHP milletvekili seçilen Ulaş Karasu, 14 Mayıs seçimleri öncesi yine aday gösterildi. Divriği İlçesine giden Ulaş Karasu, bir salonda partililere hitap ederken otobüs şoförlüğü yapan CHP'li Gültekin Akçan, ayağa kalkarak "Sayın vekilim iki dönemdir milletvekilisiniz. Divriği için ne yaptınız? diye sordu.

PARTİLİYİ SALONDAN KOVDU

Gültekin Akçan'ın sözlerini bitirmesine bile fırsat vermeden tepki gösteren CHP Milletvekili Ulaş Karasu; "Sen CHP'nin adayından memnun değilsen ve CHP adayına oy vermeyeceksen işte kapı orada. Bu kadar basit" diyerek Gültekin Akçan'ı salondan kovdu. Gültekin Akçan ise 'Bu doğru bir davranış değil' dedikten sonra salonu terk etti. O anlar bir başka partili tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi. Kısa sürede yayılan skandal görüntüye tepki yağdı.

TEMAYÜLDEN 6 OY ÇIKMASINA RAĞMEN YENİDEN ADAY GÖSTERİLDİ!

CHP'li Milletvekili Ulaş Karasu, 14 Mayıs milletvekilliği seçimleri için memleketi Sivas'tan yeniden aday gösterildi. Ulaş Karasu'nun adaylığına tepki gösteren Gültekin Akçan SABAH'a yaptığı açıklamada; "Sayın vekilim iki dönemdir milletvekiliniz Divriği için ne yaptınız dedim ama bana sözümü bitirmeden kapıyı gösterdi. Mülakattan çıkan arkadaşlar nerede. Siz temayülde 6 oy almışsınız diyecektim ama dedirtmediler. Temayülde 6 oy almasına rağmen yeniden 1. sıra milletvekili adayı gösterildi. Ben buna tepki gösterdim. Ben oy verdiğim bir kişiye eğer siz ne yaptınız gibi bir şey soramayacaksam bu adama neden oy vereyim. Onlar seçilmiş biz seçeniz. Biz siyasilere soru sorabilmeliyiz. Demokrasinin gereği budur. Hiç kimse bizi buradan kovamaz, 1 ay sonra gerekeni yapacağız" dedi.

ONA OY VERMEYECEĞİM, VERDİRMEYECEĞİM

Bir CHP'li olarak kendisini salondan kovan CHP Milletvekili Ulaş Karasu'ya 14 Mayıs seçimlerinde oy vermeyeceğini ve başka insanlara da vermemeleri konusunda mücadele edeceğini belirten Gültekin Akçan; "Parti içi demokrasinin en çok olduğu parti CHP'dir. Ama demokrasi böyle işlemez. Ulaş Karasu 2 dönemdir vekil. Burada demokrasi yanlış işliyor. Ben oyumu milletvekilliği seçiminde CHP'ye vermeyeceğim. Buda benim tepkimdir. Divriği Türkiye'nin yüzde 62 maden ihtiyacını karşılayan bir ilçe. Bir bu madeninin çıktığı ilçeye bakın birde işlendiği yere bakın. Bizim dertlerimize 2 dönemdir ne cevap verdi ne yaptı. Beni konuşturmadan kapı dışarı etti. Beni dinleseydi böyle cevap vermezdi. Ben kapıdan kovulacak bir çocuk değilim, bayram şekeriyle kandırılacak bir çocukta değilim. Beni kovamaz! O kapı onun kapısı değil halkın kapısı. Herkes fikrini beyan edebilir ama karşılığı kovulmak olmamalı. Bana provokatör sün dedi ve salondan kovdu. Benden çıktım gittim. Saygısızlık olmasın diye durumu uzatmadım. En ufak bir özür bile gelmedi. Bu saatten sonra onun özrünü kabul etmem" diye konuştu.