Çocuk hakları için eylem planı hazırlandı

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca çocukların yetiştirilmesi, eğitimi, sağlığı ve ailenin korunması gibi konular dikkate alınarak araştırma ve strateji belgesi hazırlandı. Hazırlanan belgeye göre başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlar, üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için çalışacak. Çocuk koruma alanına ilişkin önemli stratejik planların olduğu belgede, çocuk korumanın ihtiyaçlarının tespiti, müdahalelerin planlaması, uygulanması ve izlenmesi gibi aşamalar geliştirildi. Her bir aşamada gerçekleştirilen bütünleştirici çalışmalar, günümüz koşullarına uygun ve etkili hizmetlerin geliştirilmesinin zeminini oluşturacak. Çocuklara yönelik koruyucu müdahalelerin planlanarak çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi için paydaşlar işbirliği içerisinde olacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadın, çocuk, yaşlı ve engelli gruplarının eğitim, sağlık, sosyal hayat ve hakları hakkında araştırmalarını genişletiyor. İhtiyaç ve eksiklerin ortaya konmasını sağlayan Türkiye Çocuk Araştırması'nın ardından çocuk haklarının düzenlendiği stratejik eylem planı hazırlandı.