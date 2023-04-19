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Giriş Tarihi: 19.4.2023 20:58

Deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerler hazırlanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlerin hazırlanarak yerlerine konulacağını bildirdi.

AA
Deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerler hazırlanıyor

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda,"Deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerler hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan konteynerler, YSK, valilikler ve kaymakamlıklarla koordine edilerek yerlerine konulacak." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, konteynerlere ve içinde oy kullanılacak bölmelere ait görüntülere yer verildi.

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Deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerler hazırlanıyor
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