Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda,"Deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerler hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan konteynerler, YSK, valilikler ve kaymakamlıklarla koordine edilerek yerlerine konulacak." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, konteynerlere ve içinde oy kullanılacak bölmelere ait görüntülere yer verildi.