Egemenliğimize göz diken emperyalistleri hüsrana uğrattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin ilk mitingini dün Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi. Zafer Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap eden Erdoğan özetle şunları söyledi:Cumhuriyetimize giden yol Afyon'da kazanılan zaferle başlamıştı. Biz de 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken Afyon'dan yola çıkmıştık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu yine Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz.Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Peki, bu edebiyatı yapan kim? Emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi, emperyalizmin finansörü. Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? Laf. Emperyalistlerin truva atı, IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, bay bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye çalışıyor. Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan antiemperyalizm dersi almayız.Bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistlerle ve onların taşeronlarıyla mücadele etmekle geçti. Vesayetin gücünü kırarken, emperyalizme meydan okuduk. Suriye ve Irak harekâtlarıyla emperyalistlerle onların ülkemize yönelik oyunlarını yine biz bozduk. 15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp da belediye başkanına giderken, biz Yeşilköy Havalimanı'nda halkımızla beraberdik. Emperyalistlerin silahşorlarına milletimizle birlikte göğsümüzü biz siper ettik. Milletin kanını yıllarca sülük gibi emen faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin para musluklarını biz kestik. Egemenliğimize göz diken emperyalistleri biz hüsrana uğrattık.Bay bay Kemal, unutma sen ayakkabınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Ne deyim ben buna? Gel gör ki şu anda yanına almış 3 tane yavrucuk onlarla beraber bir 7'li masa oluşturmuşlar. Ve bu 7'li masada bunlar maalesef bu ülkenin kaderiyle oynuyorlar.Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın 2025'te tamamlanmasıyla Afyonkarahisar'dan Ankara'ya 1.5 saatte, İstanbul'a 3.5 saatte ve İzmir'e 2 saatte gidilebilecek. Bu bay bay Kemal'e ve yanındaki o avarelerine bu ülke kalacak olursa ne altyapı, üstyapı bunların hiç birini bulamazsınız.Öte yandan Başkan Erdoğan dün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de Sudan'daki son gelişmeleri ele aldı.Cumhurıyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı kime emanet edersiniz? Gözünüzün nuru evlatlarınızın istikbalini kime emanet edersiniz? Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Bu mafyayla bu terör örgütüyle el ele omuz omuza Kandil'le işbirliği yapan bay bay Kemal'e mi emanet edeceksiniz? Bunların parlamentodaki uzantısı malum HDP'ye mi emanet edeceksiniz? İyi Parti'ye mi emanet edeceksiniz? Adı iyi, onun dışında her şeyi var. Hanımlar, bakkala ekmek almak için bile göndermeye güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler, dükkânınızı, atölyenizi, tezgâhınızı, 5 dakikalığına bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz?Şimdi TCG Anadolu İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Halk hayran ama bu CHP lobisi masanın etrafındaki 7'liler onlar TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık, çünkü onlar yapamazdı. Şu anda TCG Anadolu'yu gezenler böyle bir uçak gemimiz var diyor. İHA'mız var, SİHA'mız var, Akıncı'mız var, Kızılelma'mız var. Hepsi de TCG Anadolu'nun şu anda güvertesinde. Biz yaparız, yaparsa Cumhur İttifakı yapar.TRT'nindüzenlediği 7. Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali, Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Erdoğan, "Nerede bir Kuran sesi, ezan sesi, tekbir sesi varsa orada rahmet, bereket, müjde ve ferah vardır" diye konuştu. SABAH