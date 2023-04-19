Emniyette FETÖ sonrası ikinci paralel yapılanma! Bakan Soylu: CHP’li Bakan yapılanmanın başında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın FETÖ'nün temel aparatlarından biri olduğunu ve emniyet içerisinde FETÖ'nün ikinci paralel yapısını kurmaya çalıştığını söyledi. 'Bedeli çok ağır olacak' diyen Soylu, CHP'li Bakan'ın başında olduğu sistemi çözdüklerini ve konuyu yargıya taşıyacaklarını kaydetti.

Murat Bakan

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından jandarma personellerine gönderilen bir yazıyı paylaşarak gündeme gelmişti. Katıldığı bir televizyon programında Bakan hakkında açıklama yapan AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bakan'ın FETÖ'nün temel aparatlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Emniyet ve istihbarat camiası tarafından da bu durumun bilindiğini dile getiren Süleyman Soylu, "Onların bir tek görevi vardır kamu otoritesi üzerinde istifham yaratmak. Kamu otoritesini dağıtmak. Onlara verilen görev FETÖ ve ilgililer tarafından budur. Emniyet içerisinde paralel yapı kurmaya çalışan anlayışın kendisidir" dedi.

'KURDUKLARI SİSTEM ELİMİZDE'

CHP'li Bakan'ın FETÖ'nün ikinci paralel yapısını kurmaya çalıştığını anlatan Soylu, "Kurdukları bütün sistem elimizdedir. Bütün sistem de yargıya intikal ettirilecektir, son çerçevesini çiziyoruz. Emniyetin içerisinde FETÖ'den sonra bunlar yeni bir sistem kurmaya çalıştılar. Biz bu yeni sistemi tespit ettik, bir çoğunu açığa aldık. Diğerleri için de şemamız hazır. Murat Bakan bunun başındadır" diye konuştu.

'BEDELİ ÇOK AĞIR OLACAK'

Konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten Soylu, "Bedeli de çok ağır olacak. Konu yargıya intikal edecek. Emniyet içerisinde Murat Bakan'ın bizzat kurduğu derin bir ağ olduğunu söyleyebilirim. Jandarmada böyle bir şey görmedim. Hepsi isim isim belli. Savcılık numarasını henüz almadık" ifadelerini kullandı.