İBB önünde tapu protestosu

Yarım asırdır tapu mücadelesi veren Sarıyer mahalleleri, tapularını alamayan 39 mahalle ile birlikte, yaşadıkları arazilerin emlak rayiç bedeli üzerinden kendilerine verilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı. Tapu sorunu Temmuz 2022'de AK Parti ve MHP gruplarından oluşan Cumhur İttifakı tarafından kabul edilen önergeyle çözülmüştü. Ancak İBB yönetiminin engeline takıldı.Tapularını alamayan mahalle sakinleri, "İBB, mecliste kabul edilen önerge ve seçim öncesi verdikleri sözlerden vazgeçti. Bize emlak rayiç bedeli üzerinden tapularımızı vermeyeceklerini söylüyorlar" dedi. Grup adına basın açıklaması yapan Mahalle Birliği Gönüllü Hukuk Danışmanı Erbay Yucak, "Yapılan satış teklifi çok yüksek ve gerçekçi değil. Tapular emlak rayiç bedeli karşılığında verilmeli" diye konuştu.Belediye önündeki kalabalık ise sık sık, "Hakkımız olanı istiyoruz. Kimsenin tapulu malını istemiyoruz" solganları atarak İBB yönetimine tepki gösterdi.