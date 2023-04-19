Kılıçdaroğlu’ndan Kürt provokasyonu

Milletittifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından 'Kürtler' başlığıyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Kılıçdaroğlu, provokatif paylaşımında, Kürtlere terörist muamelesi yapıldığını öne sürerek, "Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine birçok vatandaş tepki gösterdi.Bay bay Kemal ben Siirtliyim. Evet bu ülkede yıllarca süregelen Kürt-Türk sorunu vardı ama artık yok. Bu ülkede şu an HDP-PKK sorunu var. Hiç kimse kusura bakmasın ama o sorunu bizzat Erdoğan bitirdi.Utanmadan sıkılmadan, devlet dairesinde devleti temsilen Kürtçe konuşuyorum, Erdoğan sayesinde. Kürt olduğunu saklayan, utanan, bulunduğu partide yer etmek için 'Tunceli'de konuştuğum dil Kürtçe değil' diyen bir asimilasyon ürünü bize ne vaat edebilir ki.KK tüm masalara, "sofralara" rağmen kazanamadığının farkında. Sadece Marksist Kürtlerin değil, Müslüman Kürtlerin de oyu lazım! O yüzden çirkin bir denklem kuruyor. PKK ile Kürtleri eşitliyor. PKK aleyhtarlığını Kürt düşmanlığı gibi sunuyor.Kürtlere 'terörist denmediğini' de, terörist olarak tanımlananların 'sırtını PKK'ya dayayanlar olduğunu' da biliyor. Hepsini çok iyi biliyor ama HDP ile işbirliğini örtebilmek için tartışmayı etnik köken temelli bir ötekileştirme gibi sunmayı tercih ediyor.Gerçekten utanç verici. Siyasi ahlak hiç bu kadar dip yapmadı! PKK bileşenleriyle müttefiklik ilişkisini örtmek için Kürtleri provoke ediyor.