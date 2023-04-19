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Giriş Tarihi: 19.4.2023 14:26

Kılıçdaroğlu’nun iftirasına tazminat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’a yönelik kullandığı ‘Yurt dışına kaçacak’ iftirası nedeniyle 50 bin TL tazminat ödeyecek.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kılıçdaroğlu’nun iftirasına tazminat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planının olduğunu iddia ederek tepki çeken ithamlarda bulunmuştu.

Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın söz konusu iftira üzerine tazminat davası açtı. Ankara 38.Asliye Hukuk Mahkemesi, 'yurt dışına kaçacak' iftirasına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun 50 bin TL, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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Kılıçdaroğlu’nun iftirasına tazminat
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