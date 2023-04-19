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Giriş Tarihi: 19.4.2023 12:01

Kılıçdaroğlu’nun 'namus' sözü havada kaldı! İzmir’de 2 Belediye çalışanı kapı dışarı edildi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimler öncesi ‘Namus sözü veriyorum’ deyip “İktidar olduğumuz belediyelerde hiçbir işçi haksız yere işten çıkarılmayacak. Çıkarılırsa gelip beni bulacak” söylemi havada kaldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun namus sözünü yok saydı. İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan Fatma Fidan Kılıç (53) ile Çağlar Kızılyıl (32), görevleri dışındaki başka işlerde çalışmaya zorlandı, reddedince de işyerlerinde mobbing ve baskıya uğradı.

ERTAN GÜRCANER
Kılıçdaroğlu’nun ’namus’ sözü havada kaldı! İzmir’de 2 Belediye çalışanı kapı dışarı edildi

İzmir'de 2 yıl önce sokakta oyuncak satarken tanıştığı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından işe alınan Fatma Fidan Kılıç, 4 yıllık fakülte mezunu olmasına rağmen belediyede bulaşıkçılıktan temizliğe, çaycılıktan komiliğe kadar birçok işte çalıştı. Kendisine ve öğrenim gördüğü bölüme uygun bir işte çalışmayı beklerken belediyede yapmadığı iş kalmayan Kılıç, kendisine mobbing uygulandığı iddia ederek son çalıştığı belediye şirketi Grand Plaza'dan kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı gerekçesi ile kovuldu.

ANGARYA İŞLER VERDİLER

2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne vasıfsız işçi olarak alındığı, İZSU ve belediye şirketi İzdoğa'da büro personeli olarak çalıştığını ifade eden Çağlar Kızılyıl ise iş makinesi ehliyeti olduğunu ancak belediyede hep kendisine angarya işler yaptırıldığını iddia etti.

Bunları defalarca çalıştığı birim müdürlerine söylediğini ancak kimsenin bu durumu ciddiye almadığını vurgulayan Kızılyıl, "İtiraz edince hakkımda tutanak tutup, baskı ve mobbing uyguladılar. Bu durumu Tunç başkanımıza bir mektupla iletmek istedim ancak yanıt gelmedi. Genel Sekreter Barış Karcı'nın karşısına çıkıp kendisine de aynı belgeleri verdim.

Ondan sonra çıkışımı verdiler. Mağdur edildim. Haksız yere tazminatsız olarak işten çıkarıldım. Hak, hukuk, adalet dediniz ama İzmir'de katliam ve zulüm var" dedi.

DUY SESİMİZİ TUNÇ BAŞKAN!

Çalışmaktan hiçbir zaman gocunmadığını ancak belediyedeki bazı isimler tarafından sürekli mobbing ve baskıya maruz kaldığını öne süren Kılıç, belediye önünde eylem yapmaya devam edeceğini belirterek, "178 gündür işsizim. Ben sadaka değil, işimi istiyorum. Keyfi işten atmalar artık son bulsun" diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu’nun 'namus' sözü havada kaldı! İzmir’de 2 Belediye çalışanı kapı dışarı edildi
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