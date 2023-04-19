Komiser yardımcısı ikinci kez gözaltı alındı

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün üst katındaki lojmanlarda 14 Nisan sabahı silah sesi duyuldu. Bunun üzerine sesin geldiği daireye çıkan polis ekipleri ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin (32) oturduğu lojmana girdi. Ekipler meslektaşlarının evinde güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Olayın ardından dairede oturan komiser yardımcısı Doğancan Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde Yeşim Akbaş'ın intihar ettiğini iddia eden Doğancan Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Doğancan Y.'ye ait olduğu belirlendi. Doğancan Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

OLAYI EL SVAPLARI AYDINLATACAK

Jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın intihar mı cinayet mi olduğunun tespit edilmesi için Doğancan Y.'nin el svabı alındı. Ayrıca atışın bitişik yapılıp yapılmadığına bakılacak. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora göre genç kadının kesin ölüm nedeni belirlenecek. Yeşim Akbaş'ın cenazesi Pazar günü memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

SAVCILIK İTİRAZI SONUCU YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Demirci Cumhuriyet Savcılığı, komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin serbest bırakılması kararına, üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, Doğancan Y.'nin gözaltına alınmasına karar verdi.



Polis lojmanında ölü bulunmuştu, komiser yardımcısı yeniden gözaltında | Video





İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün akşam tekrar gözaltına alınan Doğancan Y., bugün adliyeye sevk edildi.

İNTİHAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Doğancan Y. jandarma ve savcılıktaki ifadesinde, "Akşam beraber yemek yedik ve lojmana geçtik. Gece beraber olduk. Sabah uyandığımda duşa girdim. Çıktığımda o şekilde buldum. Hemen alt kata inerek yardım istedim. İntihar ettiğini düşünüyorum" dedi.

YENİ VUKUATLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin yeni vukuatları ortaya çıkmıştı. Doğancan Y.'nin bir hafta önce boşandığı eşi Meryem Emir'i dövdüğü ve başına silah dayadığı öğrenildi. Meryem Emir, yaşadıklarını 21 Şubat 2022'de CİMER'e yazarak anlattığı belirtildi. Ayrıca Meryem Emir'in geçen yıl 3 Mart'ta Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne verdiği ifadede yaşadıklarını anlattı.

Komiser yardımcısı Doğancan Y., ile emniyet müdürlüğü marketinde kasiyer olarak görev yaptığı sırada tanıştıklarını ve 17 Aralık 2021'de evlendiklerini kaydeden Emir, ifadesinde, "Sorunlarımız kıskançlık nedeniyle oldu. Eşim alkol aldığı zaman kendini kaybeder, sürekli bu konuları açarak tartışma çıkarır. Çalıştığım yerdeki insanlarla olan münasebetimi yanlış anlar ve sık sık tartışma yaratır. Evlenmeden bir ay önce evde oturuyorduk. Birlikte çalıştığımız insanları kıskandığı için tartışma çıkardı. Bu sırada alkol alıyordu. Verdiğim cevaplardan tatmin olmayınca beni darp etti. Mesleğinden dolayı beylik tabancası vardı, ilk olarak bu olayda başıma silahı dayadı. Şikayetçi olmadım" demişti.