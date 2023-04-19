Numan Kurtulmuş’tan BAYKAR’ı hedef alan Kılıçdaroğlu’na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor

"AKILLI BİR SİYASETÇİ KENDİSİNİ BU ALANA SIKIŞTIRMAZ"

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SİHA ve İHA'ların üreticisi BAYKAR'ı hedef alan sözlerine tepki gösteren Numan Kurtulmuş, "Muhalefet karmaşık duygular yaşıyor. Türkiye Yüzyılı millette karşılık buldu. Projelerin ezikliği içerisindeler. Bir çekememezlik bir kıskançlık var. Bir cehalet kokuyor Kılıçdaroğlu'nun Baykar lafları. Akıllı bir siyasetçi kendisini bu alana sıkıştırmaz." şeklinde konuştu.

"BİZ ARTIK KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMEYE BAŞLADIK"

Kurtulmuş şunları kaydetti:

İktidarın bunu yapmaması gerektiğini düşünüyordu. Yıllar önce yerli uçak fabrikaları kapatanlar kimlerdi? Vesayet düzenini kırdık artık. Vesayet odakları hiçbir zaman milli olmadılar. Darbeleri kimler yaptırdı? Türkiye artık bunları aşmalı. Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye başladık. Kendi yaptıklarımızla kendimizi sağlama alacağız. Kendi develerimizi sağlam kazığa bağlayacağız.