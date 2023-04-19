Saadet Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

Kozan Belediye Başkanı Özgan, "Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım" dedi.

KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL

Tüm düşmanların hedef aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüdüğü yolun doğru olduğuna inandığını vurgulayan Özgan, "Bu seçimde bakıyorum terör örgütleri bir tarafı destekliyor. PKK, FETÖ'cüler Millet İttifakı diyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir" diye konuştu.

TÜRKİYE DÜNYA MARKASI

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli savunma sanayii ve otomobillerin dünyada marka olduğunu kaydeden Başkan Özgan, Millet İttifakı'nın ortaklarının milli üretimlere olan tepkisini sert sözlerle eleştirerek, "Artık özellikle savunma sanayiinde Türkiye bir dünya markası durumunda. Bayraktar'ın ASELSAN'la ve uçağımızdan helikopterimizle, SİHA'larımızla bunun sahada ne anlama geldiğini gördük" şeklinde konuştu.

MAZBATA ALMIŞ GİBİ OLDUM

AK Parti'ye geçtikten sonra olumlu dönüşler aldığını da aktaran Özgan, "Ben mazbata almış gibi oldum. Yani çok arayan var. Demek ki Kozan'da benim gibi düşünen çok. Bundan da mutluyum. Genel itibariyle halkımızın memnun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki üzülenler de olabilir. Çünkü farklı düşünenler var. Ama ben gerçekten hayatım boyunca çocukluğumdan beri milli düşündüm" dedi.