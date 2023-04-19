‘Şehit ailelerinin ahı sizden çıkacak’

İstanbul Hasdal Kışlası'nda 2001 yılında öldürülen ve 21 yıl sonra şehitlik unvanı verilen İsmet Işık'ın (21) babası Durmuş Işık, HDP ile işbirliği yapan CHP lideri ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Baba Işık, "Zorumuza gidiyor. Siz kimle işbirliği yapıyorsunuz? Bu duruma bu ülke kolay gelmedi. Az mı şeyler yaşadık, az mı bedeller ödedik. Bu millet bunu idrak ediyor. Şehit aileleri olarak bunlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.





ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜR DEDİKLERİNDE NEDEN SENİNİZ ÇIKMIYOR?

Hainlerin 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırdıklarında seslerini çıkartamadıklarını belirten Durmuş Işık, "Adamlar ülkeyi kendi aralarında parsellemişler. Bu millet buna fırsat verir mi sanıyorsunuz? Bu hainlere bu imkanı vermeyeceğiz. Ben Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığını dönemi de iyi biliyorum. Bizler çocuk değiliz. Bu memlekette krallık yapacağım diyen adamlara göz yumdular. Bunların ne mal olduğunu hepimiz biliyoruz. O masaya hangi şartlarla geri döndünüz, ne dediler de geri döndünüz? Demek ki birilerine söz verdiniz söz aldınız? Bunun rahatlığıyla da Kandil'deki hainler rahatça açıklamalar yapıyorlar. Bunun karşısında sus pus oturup seslerini çıkartamıyorlar. Siz merak etmeyin biz sesimizi çıkartırız. Siz oturmaya, ülkeyi bölme planları yapmaya devam edin. Sizin yapmadığınızı bu millet yapar. Bu Türkiye eski Türkiye değil. Biz bu çocuklarımızı siz ülkeyi bölün diye mi toprağa verdik? Bu şehit ailelerinin ahı bunlardan çıkacak" dedi.







'HEPSİNİN SON SEÇİMİ OLACAK'

Milletin 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğini belirten Durmuş Işık, "Talimatı Kandil'den bir bölümünü de FETÖ'den alıyorlar. Onların amacı ülkeyi bölmek. Kılıçdaroğlu'da açık açık söylüyor zaten. Eyalet sistemine geçeceklermiş. Siz kimsiniz de bu ülkeyi böleceksiniz? Bunların son seçimi olacak diye düşünüyorum. Bitecekler. Kendi kendilerini yiyecekler. Rabbimden diliyorum, rabbim bunlara fırsat vermeyecek" ifadelerini kullandı.