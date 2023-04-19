Selçuk Bayraktar ne yaptı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Eskişehir'de gençlerle iftar programında bir araya geldi. Bayraktar ailesine yönelik saldırılara tepki gösteren Erdoğan, şöyle konuştu:"Yatıyorlar, kalkıyorlar televizyon ekranlarında, 'Selçuk aşağı Selçuk yukarı.' Ne yaptı Selçuk? Neymiş, damatmış. Rahmetli babaları, bankalardan kredi almadan çalıştı. Şu anda çocukları da aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar. İhraca yönelik çok ciddi bir potansiyel var. Talepleri karşılayamıyorlar. Öyle bir baba ki devletin tahsis ettiği yerleri bile almıyor. Yatıyorlar, kalkıyorlar ne kadar imansız, kitapsız, komünist varsa televizyonda bunları konuşturuyorlar. Bunlar devlet, millet düşmanı. İşleri güçleri, neymiş, 'Erdoğan bunlara bol bol para vermiş.' Elinize dilinize dursun. O kuyruğundan ayrılmadıklarınız, bu devletin bankalarından para aldılar ama bu aile, bu konularda çok hassas."