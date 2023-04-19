Şentop’tan altın madalya kazanan Akgül ve Aktürk’e tebrik

Meclis Başkanı Şentop, Taha Akgül için yayımladığı tebrik mesajında, "Taha bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde. 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olarak şanlı bayrağımızı gururla göndere çektiren milli sporcumuz Taha Akgül'ü tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz. Başarıların daim olsun" dedi.

Şentop, Feyzullah Aktürk için ise "Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Feyzullah Aktürk'ü gönülden kutluyorum. Uluslararası arenada böylesine büyük başarılarla ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızla gurur duyuyoruz. Var olun" mesajını paylaştı.