SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Denizli’de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

6'lı masa bölücü örgütün siyasi uzantısının katılımıyla 7 oldu. Bunlar 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacak. Hayal ve hedeflerimizi Türkiye Yüzyılı başlığı altında topladık. Seçim beyannamemizle ilk somut adımları sıraladık. 14 Mayıs'ta da bunları sandığa gömeceğiz.

Deprem bölgesinde bir yıl içinde 319 bin konut yapacağız. Toplamda ise yaptığımız konut sayısı 650 bini bulacak. Bayramın ikinci günü de tamamlanan köy evlerini teslim edeceğiz.

CHP ve bölücü örgütün uzantısı HDP, LGBT'cidir. LGBT'ye karşı bunlardan bir ses duydunuz mu? Duymadınız... Çünkü bunlarda aile kutsiyeti yok.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğiz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.

En az bir bireyi çalışmayan aile bırakmayacağız. Şimdiye kadar verdiğimiz sözlerin tamamını tuttuk.