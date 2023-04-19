Son dakika: CHP’li Mersin Belediyesi daire başkanına PKK üyeliğinden dava

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 26 Eylül'de Tece polis evine yönelik hain saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü işe iltisaklı olduğu tespit edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş gözaltına alındı. Gündeş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü içerisinde aktif olarak yer aldığı, terör örgütlerince önem atfeden günlerde, örgüt güdümünde yayın yapan yayın organlarının çağrısı üzerine gerçekleşen örgüt propagandasına dönüşen eylemlere katıldığı gerekçesiyle 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.